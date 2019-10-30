針對美國副總統24日發表演說，表明美國會與台灣站在一起，大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。希望美國，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，妥善處理涉台問題。

馬曉光指出，民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。台灣問題是中國的內政，不允許外國勢力插手干涉。我們希望美國方面切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，妥善處理涉台問題。

至於此前荷蘭和盧森堡的國會訪問團日前到訪台灣，蔡英文總統稱，歐洲挺台的力度前所未見，馬曉光則譏諷，應該說歐洲絕大多數國家都堅持「一個中國」原則，和大陸保持友好合作關係，沒有看到有哪國政府所謂「挺台」。至於稱是歷史上所謂最好的說法，是自欺欺人。

此外，民進黨上任後，頻繁修改歷史課綱引發爭議，馬曉光稱，民進黨當局和「台獨」勢力主導推出的所謂新課綱，數典忘祖，美化殖民統治，企圖割裂兩岸的歷史和文化連接，充斥著「去中國化」的內容，不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸對抗，必然遭到台灣社會的強烈反對。

(中時 )