一般認為喝茶或咖啡有助於減肥，專家表示，相對於高糖、高脂的手搖甜飲，無糖茶或咖啡的熱量當然比較低，但是否能發揮減肥效果，關鍵在於它能不能幫你增加熱量的消耗，因此茶和咖啡其實只有一樣能減肥。

根據由專業營養師和媒體人組成的健康工作室《爆炸營養食堂》報導，實驗證明，適量的咖啡能提高人體基礎代謝率3%至11%，當基礎代謝率提高，減肥也會變得比較容易；另外，實驗也發現，咖啡中含有的綠原酸可以阻礙6.9%的碳水化合物吸收。但由於市面上賣的許多咖啡，包括摩卡、焦糖瑪奇朵等，加入了大量的糖和奶油，反而增加熱量，因此無法達到減肥效果。

聯合《元氣網》報導，運動營養師蘇政瑜表示，咖啡因可以幫助將身體儲存的脂肪轉變成能量，根據《International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism》研究顯示，運動員在訓練前攝取適量的咖啡因，運動後3小時內，可以比平時多燃燒15%的卡路里。因此如果想靠咖啡減肥，最好在運動前30分鐘先喝「黑咖啡」，再進行能夠燃燒脂肪的運動，效果最好。

(中時電子報)