民進黨強渡中共代理人法 國台辦：白色恐怖 11:202019/10/30 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國台辦發言人馬曉光30日表示，中共代理人法就是白色恐怖。本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對民進黨變更議程，將多個「中共代理人法案」於下周送交立法院一讀，其中包括民進黨版本：「未來台灣民眾到大陸開會或者簽署相關聲明，可能會判三年以下的徒刑」一事，國台辦發言人馬曉光30日表示，所謂「中共代理人」修法就是白色恐怖死灰復燃，其目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，打擊持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，鉗制島內的批評輿論，完全是出於一黨一己之私，已經遭到台灣社會各界的強烈反對。我們再次正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。 (旺報 ) #民進黨 #台灣 #兩岸 #中共 #中共代理人 也許您會感興趣 推薦閱讀 藏人自焚惹議 柯P說話了 11:032019/10/26 政治 被柯P狂酸 林飛帆反駁...一個動作讓網笑翻：學得真快 00:022019/10/27 政治 洪恒珠退民進黨成立競選總部 老公蘇嘉全未現身 12:522019/10/27 政治 國民黨倒閣反救民進黨 04:102019/10/28 時論廣場 蔡英文選情穩？從民進黨三個動作看出困境 09:252019/10/28 政治 過半民眾 不滿意民進黨執政表現 10:142019/10/28 政治 民進黨立委參選人「再進化」 看板沒黨徽還放大國旗 16:272019/10/28 政治 搶基隆綠營票倉！台灣維新立委提名陳志成 17:202019/10/29 政治 蘇貞昌們為何囂張？ 李艷秋點出真正原因 20:092019/10/29 政治 韓國瑜聲量輾壓 他笑：民進黨立委完蛋 09:012019/10/30 政治 兩岸熱門新聞 國台辦未正面回應小英五月天演唱會：兩岸文化交流態度未變 - 兩岸 ECFA明年停？ 國台辦未正面回應 - 兩岸 大陸如何深化醫療衛生體制改革 - 兩岸 反送中後首次 習近平將與林鄭月娥同台 - 兩岸 民進黨強渡中共代理人法 國台辦：白色恐怖 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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