針對民進黨變更議程，將多個「中共代理人法案」於下周送交立法院一讀，其中包括民進黨版本：「未來台灣民眾到大陸開會或者簽署相關聲明，可能會判三年以下的徒刑」一事，國台辦發言人馬曉光30日表示，所謂「中共代理人」修法就是白色恐怖死灰復燃，其目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，打擊持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，鉗制島內的批評輿論，完全是出於一黨一己之私，已經遭到台灣社會各界的強烈反對。我們再次正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。

(旺報 )