南化遊客中心11月2日、16日將舉辦「南化甜心派對」草地音樂會。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

南化遊客中心11月2日、16日將舉辦「南化甜心派對」草地音樂會。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

南化遊客中心11月2日、16日將舉辦「南化甜心派對」草地音樂會，還推出限定版黑糖雞蛋糕。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

周末哪裡玩，到台南南化遊中心品嘗手工黑糖。交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處11月2日、16日將於南化遊客中心舉辦「南化甜心派對」，現場有草地音樂會、甜心市集、Sweet甜品展、黑糖DIY，還推出限量黑糖雞蛋糕，更安排甜點城堡氣墊溜滑梯，要讓親子度過歡樂周末。

秋天正是出遊的好時節，南化是傳統手工黑糖生產規模最大的地方，也可稱南化為「黑糖的故鄉」，現代人較注重養生，藉由本次活動讓民眾認識傳統手工黑糖對身體的益處。

西拉雅管理處許主龍處長表示，西拉雅南化遊客中心位處於農產果物最豐饒的地區，南化也是全台手工黑糖產量最多的地方，透過活動，打造成最甜的遊客中心。現場更特別準備了西拉雅專屬造型的黑糖雞蛋糕，香噴噴的雞蛋糕淋上在地手工黑糖，真是令人食指大動。

南化遊客中心有片綠茵盎然的草地，管理處也準備了可愛的大型糖球裝置，要讓大家拍個夠。除了此次主推的手工黑糖展，現場市集還有更多在地特產展售，消費集點可參加摸彩活動，千份好禮等你帶回家。

南化地區擁有優美的天然景觀及珍貴生態環境，鄰近有台灣獼猴生態保護區、烏山步道、五峯山龍湖寺及南化厚德紫竹寺，更能順遊左鎮化石園區及山上水道花園博物館等景點，是假日全家出遊散心的最佳路線。

(中時 )