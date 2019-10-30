網友留言。(圖/翻攝自臉書)

直擊/成立庶民「挺韓女F4」團遭網酸 王奶奶怒嗆：我有罵蔡英文嗎?

「庶民王奶奶」號召一批韓粉阿嬤組成「庶民女F4」，自掏養老金開發「國旗手環」與「總統餅」，欲將獲利捐給國民黨總統參選人韓國瑜作競選基金。兩支影片衝破10萬與5萬觀看，王奶奶不僅爆紅更成綠營霸凌目標。面對韓各家民調不斷落後、總統蔡英文不斷創新高，王奶奶預測蔡民調將不斷飆高，大選前一個月更將達到99%。

王奶奶在臉書粉絲專頁「庶民女f4王奶奶出征去拔菜」發文：「飛迅（fashion）庶民王奶奶總統民調神預測！現在蔡英文不管做錯什麼事情，民調都一直往上，最近50趴、60趴直線衝上天！民調都是天兵天將做的，你們都太小看蔡英文總統！」

王奶奶更指出：「飛迅王奶奶神預測！大概在選前一個月，蔡英文的民調會收買到99趴！韓國瑜的只剩下不到1趴！那個1趴就是看到民調生氣的你跟我！還不加油支持韓國瑜進總統府，中華民國就被民進黨滅了！」

王奶奶影片與新聞成韓粉社團新寵，韓粉湧入留言：「王奶奶加油，台灣一定能走出自己的路」、「絕對不支持那些霸凌別人的人，也絕對不支持他們支持的候選人」、「奶奶說的真是硬道理，現在的年輕人真的一代不如一代，腦袋空空只會酸言酸語的亂罵人，現在不愁吃穿是靠著以前的父母輩的老本，等把臺灣經濟搞慘了，換這些年輕人要撐家中經濟時，就知道有多辛苦跟後悔了」。

也有韓粉感性道：「王奶奶您的一生如此的愛國值得我們敬佩，也是我們的榜樣，甚至我都覺得慚愧（因為這些年我有點放棄這個國家），王奶奶非常感恩您的提點，2020111中華民國保衛戰有您們加入絕對成功的，至於那些黑韓者或許有它們的苦衷，我們就暫時把它們放一邊。一起來搶救我們的國家吧！」

(中時電子報)