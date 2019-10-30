針對美國聯邦參議院今天通過「台北法案」，要求美國行政部門採取積極行動支持台灣，強化政治外交關係與非正式夥伴關係，大陸國台辦發言人馬曉光表示，反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政；台當局發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的。

美國聯邦參議院今天通過「台北法案」，要求美國行政部門採取積極行動支持台灣，強化政治外交關係與非正式夥伴關係，而對於損害台灣關係的國家，美國將降低與該國的經濟安全以及外交交往。

馬曉光指出，大陸堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政，這一立場是嚴肅的，一貫的。台當局發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的。

馬曉光批評，美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害的是兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。

(中時 )