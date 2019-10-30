台北市長柯文哲29日稱蔡英文總統和內政部長徐國勇訂8年蓋20萬戶社會住宅的目標是「不可能」，內政部以新聞稿重炮回擊，直批「台北市是中華民國的，不是柯文哲的」。柯30日受訪反酸「不然是台北市是蔡英文的喔？社會住宅是用蓋的，不是用嘴炮的！」

內政部昨怒嗆柯文哲，台北市是中華民國的台北市，不是柯文哲的台北市，柯若不願承擔責任，用政治化的方式來逃避青年需求，中央政府仍會負起保障人民的最終責任。

「不然台北市是蔡英文的喔？社會住宅是用蓋的，不是用嘴炮的！」柯不滿表示，目前北市正在施工的社會宅近1萬戶，但每個社會宅從規畫到完工進駐，從多少預算、找地到人真的搬進去，都要6年，根據他去韓國考察的經驗，國家的長期政策要按部就班往前進，喊口號沒用。

柯文哲表示，8年20萬戶中，有5萬戶由他負責，但他都做不到，所以「我跳票，你一定也跳票！」不過跳票也不要緊，就要按部就班去做，算一算接他當市長的人，在第一個4年任內會有8000多戶完工。

柯也坦言，雖在自己任內開工，但並不能在任內完工，國家政策大家要講好，不管誰當市長都要往前進，這才是目標，講一個堅定的目標要表達一個態度。柯也嗆內政部「打嘴炮幹什麼？還要寫一大堆，不然你們公布一下你們蓋多少！」

(中時 )