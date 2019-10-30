陳學聖檢舉蔡英文論文 12:092019/10/30 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委陳學聖（右）向教育部長潘文忠（左）遞交具名檢舉書。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委陳學聖持續追蔡英文總統的論文案，30日在立院教育委員會，向教育部長潘文忠（中）遞交具名檢舉書，要求教育部審查，潘則重申，有具名將依相關規定受理，但需回朔論文當時相關規範，處理原則為「程序重新、實體從舊」。（張鎧乙攝） 國民黨立法陳學聖持續追蔡英文總統的論文案，30日在立院教育委員會，向教育部長潘文忠遞交具名檢舉書，認為蔡有中、英論文「自我抄襲」20處之嫌，要求教育部審查。 潘表示，有關學術倫理議題，已有相關辦法與規定，必須非常審慎嚴謹處理，也與當事人權益有關，過往都用學術專業處置，經具名檢舉後將依相關規定受理，但也重申，相關學倫審查都秉持「程序重新、實體從舊」原則，如果論文、著作等須回朔刊登時的當時相關規範，審查時也將依當時要點當作處理依據。 (中時 ) #論文 #審查 #檢舉 #學術 #規定 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭文正問蔡論文這件事 倫敦大學圖書館員居然大驚 00:362019/10/26 政治 央行新生代論文 學者喊讚 04:092019/10/26 財經要聞 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 06:242019/10/27 政治 新發現？彭文正大驚爆：LSE官方不背書聲明！ 09:182019/10/27 政治 小英政大人事檔案「絕對機密」 林環牆列兩大問題砲轟 09:332019/10/27 政治 開箱蔡的同學論文 彭文正竟發現魔鬼藏在細節 23:572019/10/27 政治 蔡英文「論文門」2成4民眾認為「有問題」 10:512019/10/28 政治 蔡「論文門」又爆新爭議 疑涉自我抄襲 12:132019/10/28 生活 經濟犯罪日新月異 兩岸大學合辦學術研討會 14:392019/10/28 社會 檢舉逃漏稅 要提供證據 16:012019/10/28 財經 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡差距出現驚人變化！ - 政治 狂！庶民王奶奶神預測蔡英文民調 - 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 - 政治 主持人問第一次跟誰？ 韓國瑜竟嚇到說實話！ - 政治 蘇貞昌們為何囂張？ 李艷秋點出真正原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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