立委陳學聖持續追蔡英文總統的論文案，30日在立院教育委員會，向教育部長潘文忠（中）遞交具名檢舉書，要求教育部審查，潘則重申，有具名將依相關規定受理，但需回朔論文當時相關規範，處理原則為「程序重新、實體從舊」。（張鎧乙攝）

國民黨立法陳學聖持續追蔡英文總統的論文案，30日在立院教育委員會，向教育部長潘文忠遞交具名檢舉書，認為蔡有中、英論文「自我抄襲」20處之嫌，要求教育部審查。

潘表示，有關學術倫理議題，已有相關辦法與規定，必須非常審慎嚴謹處理，也與當事人權益有關，過往都用學術專業處置，經具名檢舉後將依相關規定受理，但也重申，相關學倫審查都秉持「程序重新、實體從舊」原則，如果論文、著作等須回朔刊登時的當時相關規範，審查時也將依當時要點當作處理依據。

(中時 )