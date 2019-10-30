一名女子在夜店大跳艷舞時，突然遭到男子爆衝飛踢，力道大到讓女子當場重摔在地，現場的保安也隨即衝出來抓住這名「現行犯」。據報導指出，傷人者與被傷者是情侶，疑似是男友「忌妒」女友在大家面前扭腰擺臀，令他醋勁大發，才失控做出這樣的行為。

據《每日郵報》報導，這起事件發生在巴西的波茹卡(Pojuca)，當時兩人正在俱樂部參加歌手「O Poeta」舉辦的表演秀，影片中可以看見女子一臉開心的在舞台中央，後面則是穿著黑色T恤的O Poeta。接著女子開始跳起性感的電臀舞，接著一名男子突然爆衝上台，用力的朝女子臉部飛踢，使女子瞬間飛出去。之後，保安立刻抓住了這位施暴的男子。據該場表演的製作人山塔那(Jhon Santana)表示，男方激進的行為，全因「忌妒」女友能在舞台中央跳舞。

在事發之後，O Poeta也在他的社交媒體上譴責男子的行為，並且表示，若是性別歧視者，一個懦夫，一個帶有偏見的且不能接受女人在舞台上跳舞的人，不要追蹤我的IG或是其他任何的社交軟體，不要再到「O Poeta shows」。「甚至，可以不用離開你家，社會和女人不值得與這樣的人生活，你也不值得成為O Poeta的粉絲。」

(中時電子報)