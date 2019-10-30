柯打臉蔡社會住宅政見 蘇揆回酸 11:222019/10/30 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌今上午出席板二計畫二階工程通水典禮。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統2016年競選政見，宣布8年將興建20萬戶的社會住宅，遭台北市長柯文哲批「不可能、不相信」；對此行政院長蘇貞昌今上午至新北市樹林體育園區出席活動時表示，做事困難，批評簡單，希望中央地方多配合，多一點努力，少一點口水。 蘇貞昌說，做事情是困難的、批評是簡單的，真的要給做事的人多加油，社會住宅是蔡英文重要的政見，所以非常努力在做，目前在今年底將有近3萬戶，明年底會有5萬戶，一定會認真做好，希望中央、地方都多配合，多一點努力，少一點口水。 (中時 ) #政見 #蘇貞昌 #批評 #住宅 #做事 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌魔鬼賣台者 04:102019/10/26 時論廣場 蘇貞昌喊執行死刑 葉毓蘭：衝衝衝變殺殺殺 17:492019/10/26 政治 蘇貞昌喊執行死刑 網友協尋廢死聯盟 18:102019/10/26 政治 不滿近期蘇貞昌的誇張言論 部分藍委建議黨團提倒閣 19:132019/10/26 政治 小英小心 羅智強示警：蘇貞昌想篡位了！ 19:522019/10/26 政治 蘇揆提死刑 蔡酸馬「紓解壓力說」被挖出 22:162019/10/26 政治 蘇貞昌真假執行死刑 孫大千四提問 22:082019/10/26 政治 新聞透視》未堅持理念 蘇揆自我打臉 04:102019/10/27 政治要聞 韓國瑜拋留學生政策 蘇貞昌酸：國政團變善後團 11:222019/10/27 政治 蘇揆轟馬英九吃香喝辣 網友回憶陳幸妤曾說... 18:202019/10/27 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡差距出現驚人變化！ - 政治 狂！庶民王奶奶神預測蔡英文民調 - 政治 主持人問第一次跟誰？ 韓國瑜竟嚇到說實話！ - 政治 年輕人改挺韓？學者：這2句話是關鍵 - 政治 「寶刀」出鞘 他驚：韓國瑜出招了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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