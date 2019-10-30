蔡英文總統2016年競選政見，宣布8年將興建20萬戶的社會住宅，遭台北市長柯文哲批「不可能、不相信」；對此行政院長蘇貞昌今上午至新北市樹林體育園區出席活動時表示，做事困難，批評簡單，希望中央地方多配合，多一點努力，少一點口水。

蘇貞昌說，做事情是困難的、批評是簡單的，真的要給做事的人多加油，社會住宅是蔡英文重要的政見，所以非常努力在做，目前在今年底將有近3萬戶，明年底會有5萬戶，一定會認真做好，希望中央、地方都多配合，多一點努力，少一點口水。

(中時 )