不給糖就搗蛋，萌童派出所獻舞討糖果。(呂筱蟬)

不給糖就搗蛋，萌童派出所獻舞討糖果。(呂筱蟬)

迎接萬聖節，桃園市大園區佛利亞幼兒園為了讓孩童們感受特別的過節氣氛，30日在老師們的帶領下，到大園警分局大園派出所討糖吃，畫面逗趣又可愛，員警也很應景地分發糖果給小朋友，讓原本嚴肅的派出所，頓時充滿了歡樂的氣氛。

萬聖節雖然是西洋的節日，但近年來愈來愈多國人響應，舉辦各式各樣的慶祝活動。大園區佛利亞幼兒園的師生們於30日上午到大園派出所討糖果，小朋友們在家長們的精心打扮下，變裝成美國隊長、黑魔女甚至是爆米花等造型，對著員警大喊「不給糖就搗蛋」，同時帶來歌舞表演，可愛的模樣瞬間融化了員警的心。

值班女警葉慧君、呂秀蓮也配合分發糖果，並向小朋友們宣導交通安全、預防犯罪的知識，小朋友們乖乖排隊領完糖果，每個都露出開心滿足的表情向員警道謝，員警也熱情地回應說「歡迎你們明年再來」。

大園派出所所長黃信雄表示，此次活動不僅讓孩童們感受到萬聖節的歡樂氣氛，也透過參訪派出所讓孩童對警察的工作有了初步的認識，並藉由員警的交通安全及預防犯罪宣導，讓這群國家未來的主人翁，從小培養正確的守法觀念。

(中時 )