教育部自107年起補助台科大、北科大、高科大、虎尾科大、雲科大及勤益科大等6所具實作場域的科技大學辦理技專校院創新創業推動基地，至今已協助近600名學生實現其技術實作創意構想。

6所基地主要是透過工作坊及實作創新競賽等活動辦理，連結夥伴學校，發掘具潛力的學生創作者，媒合相關創意完成具實務應用價值之創作原型，後續再連結外部資源，輔導其技術移轉商業運用；對有創業意願的學生，則引進業師提供診斷式諮詢，協助組成團隊進駐具募資機制之創新育成機構。

教育部表示，6所基地自107年起運作至今，計已深化輔導逾200支技專校院創新創業團隊，協助逾70支創業團隊進入創新育成機構，輔導逾80件創作原型商品化。另透過創新創業輔導個案累積，各基地也逐漸發展出自身的主軸特色。

「產品設計」可說是台科大基地輔導工作的一大主軸，例如其輔導該校設計系學生團隊，將命名為「小墨器」的書法用具組設計構想商品化，並協助進駐育成機構籌募創業資金。募資過程中，該團隊結合傳統文化及現代工藝的產品設計屢獲好評，現已成功創設「鬧事設計有限公司」。

北科大基地則將輔導工作聚焦於「人工智慧物聯網技術」，接受基地輔導的該校永續環境控制中心學生技術團隊所開發「建築能源數位分身系統」，以數據分析所有可交互連結的機電資訊，再藉由人工智慧進行機電系統故障之預判診斷。基地提供該團隊專利布局等領域業師輔導，並協助接洽創投基金；團隊現已成立「海雀智冷科技股份有限公司」進行商業營運。

高科大基地強調「數位快製」，以基地既有數位機具及物聯網技術，串連各實務領域專業諮詢，協助學生將創意快速商品化。接受基地輔導的「卓越傳統新時代」團隊，成員由國立屏東科技大學等4校學生共同組成；基地輔導團隊完成「吊掛式切花採收運輸系統」創意構想的實體製作，並協助推廣該系統至南投縣埔里鎮及草屯鎮供當地花農運用，驗證該系統節省時間及人力的採收效益。

(中時 )