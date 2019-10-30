李佳芬（右三）參加「雲林縣婦女後援會」成立大會，呼籲「團結雲林，贏回台灣」。（許素惠攝）

李佳芬雲林輔選：農民辛苦與青年留學重要性 韓最了解

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬30日回到雲林家鄉，參加「雲林縣婦女後援會」成立大會，李佳芬強調農民的辛苦與青年留學的重要性，韓國瑜是最了解這2件事的人，請大家一定要讓韓國瑜當選，帶領大家讓台灣更美好。

李佳芬在雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣立委參選人張嘉郡與謝淑亞、前台中市長胡志強夫人邵曉鈴等人陪同下，前往虎尾鎮公所虎尾廳參加婦女後援會成立大會，受到現場上千名支持熱情相迎。

張麗善表示，韓國瑜是雲林的女婿，他在雲林住了20餘年，已經是雲林的家人、雲林的一份子，家人要選總統一定要全力支持，讓自己的家人當選總統，韓國瑜熱愛中華民國、有熱情、有宏觀，一定能帶大家走上國際舞台。

李佳芬一上台致詞，台下便響熱烈掌聲，展現大家對雲林女兒的熱情與支持，李佳芬說娘家是女人最溫暖的懷抱，婦女是社會國家安定最大的力量，她從小在農村長大，丈夫韓國瑜是對農業最有感情的總統參選人，請大家一定要支持韓國瑜順利當選。

李佳芬指出，雲林是台灣農業大縣，只要雲林農業好，台灣農業問題便解決一大半，雲林常因天災農損1、2億，外界都認為與工業、科技產值數十億相比不算多，其實對農民而言，要賺10萬元便要非常辛苦地工作，1、2億就可以養活非常多的農民。

李佳芬也呼應韓國瑜的青年留學政策，表示韓國瑜年輕時曾參加政府的海外青訪團，到日本、沙烏地阿拉伯參訪後大開眼界，所以他非常重視青年留學，這樣才能讓視野更加開闊，幫助青年立足台灣、走向國際。

(中時 )