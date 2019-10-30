現在餐廳除了比餐食的美味也比創意，近期在台北市民大道美食競爭激烈區域又添打卡地標「青樓」，別以為「青樓」是讓男人尋歡作樂的場所，其實「青樓」才是女人約好姊妹會來的打卡地標，在陳設裝潢帶有中式古典風讓你穿越古代，而愛吃川、粵菜的同好會被餐食上菜名吸引，完全是必點菜色。

「青樓」將店名的創意也烙在在中式菜色上，像是〝我不是臭豆腐〞、〝我不是雪花冰〞就是希望這樣的氛圍能讓來客一進入青樓就能品味的放鬆微醺感，在繁忙的生活中能適時地擺脫壓力並且在每一次的用餐時刻能享受到店家的對於選用食材的澎湃及用心經營，打造出東區最佳的解壓桃花源地。

【川味水煮肥牛】主打中式料理的青樓菜餚怎麼少的了又香又麻的水煮肥牛！上選牛肉片慢火熬煮口感軟嫩適宜，再搭配上濃郁香麻的花椒醬汁更是銷魂，特調的香氣襯托出牛肉的口感與味道，這一道奢華道地的川味料理讓人一嚐便為之傾心，讓你不用飛四川也能嚐到最正統的滋味！

【我不是臭豆腐】以臭豆腐經過悉心酥炸，香脆爽口，再融入香嫩軟滑的豬五花、蔥等食材單純不造作的香氣耐人尋味。

【蒜香脆皮雞】脆皮雞是粵式宴客常見的菜色，脆皮雞怎麼做得好吃，全憑師傅經驗，需一遍又一遍把高溫滾燙的油淋上雞肉，讓皮脆、肉汁多，一口咬下流溢出那份溫潤樸實的滿足滋味盡在不言中。

【XO醬蝦漿油條】酥炸的油條成琥珀色後，微炙表皮，佐入濃郁多汁的XO醬汁，以及帶嗆辣感的花椒油，這種重口味直逼人多嗑一碗白飯，帶點台式瀰漫的「香氣」無論在嗅覺視覺及味覺得都猶如相碰撞的火花，一入口如煙火般的絢麗持續蔓延。

既然店名叫「青樓」當然不能錯過中式調酒，將調酒盛入茶壺中轉而用古典的茶杯享用，享用輕、中、重不同程度的調酒，【龍飛鳳舞】酒感較輕以燒酌、梅酒、鳳梨汁、檸檬汁調配，【桂花十里香】酒感中等桂花、烏龍茶、高梁、檸檬汁調配，【菊花台】酒感則是偏重以風乾菊花、紹興、黑牌威士忌、麥茶調配，想要微醺夜晚就約好友一起來打卡。

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INFO

餐廳名稱：青樓

訂位電話：02-2578-8856

營業時間：12:00~14:30｜18:00~01:00

地 址：台北市松山區市民大道四段217號

(中時電子報)