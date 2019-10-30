國民黨總統參選人韓國瑜在向高雄告假後動作頻頻，從南向北展開土地傾聽之旅，到各地接觸在地的聲音，並同時拋出政見、議題；但雖然韓國瑜頻下鄉，卻不見韓身邊有國民黨內的大咖，遭質疑是否韓國瑜已經被國民黨拋棄；對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，韓國瑜野心絕對不僅於此。韓國瑜不管黨內的呼喚，單槍匹馬的開始他的傾聽之旅！表現出他「一定要當老大」的氣魄！

吳子嘉在政論節目上表示，韓國瑜的人生很簡單，因為「簡單才會成其大」；國民黨內曾有聲音要韓「服從中央的領導」，但韓國瑜不可能會聽話，因為「他只想當老大」，在高雄當老大、在國民黨內當老大、在大選中勝利當老大！

國民黨中常委江碩平就曾受訪表示，韓國瑜應先承諾「對黨中央的領導絕對要服從」；吳子嘉表示，對於國民黨而言，韓國瑜就是「擁兵自重」！韓擁有著百萬的韓粉大軍！黨中央要求韓國瑜「繳械」，遵從黨中央的指揮，中央就會幫他選總統；但韓國瑜是不可能屈於人、做人「小弟」的！韓要當老大！

韓國瑜不管黨內的呼喚，單槍匹馬的開始他的傾聽之旅！表現出他「一定要當老大」的氣魄！吳子嘉認為韓國瑜現在正進行「兩面作戰」，明打民進黨、暗鬥國民黨！國民黨不支持他，他就一個人拚出個江山給他們看！「要當老大！絕不放棄！」

吳子嘉分析，這次郭柯王三人合作為什麼搞得零零落落？就是因為三個人都想當老大、但是沒有一個有當老大的決心！但韓國瑜現在不一樣，國民黨要他低頭，但是韓卻反其道而行，大步邁出高雄，要走出自己的一片江山！

(中時電子報)