台灣的小吃名揚國外，今年才出現在Netflix世界小吃影集之中，現在又出現在南韓名廚白種元主持的節目《街頭美食鬥士》之中，白種元在最新一集中，介紹了12家台北街頭小吃，意外讓台灣登上韓國搜尋引擎Naver的熱搜榜第一名。

南韓名廚白種元在節目中，介紹12家台北街頭小吃，意外讓台灣登上韓網Naver的熱搜第一名。（圖／翻攝自Naver）

南韓美食企業家兼主持人的白種元擁有龐大的餐飲王國，在韓國被公認為第一名廚。日前他主持的美食節目《街頭美食鬥士》來到台北，挑戰了12家不同的小吃，從波霸奶茶到蚵仔煎再到牛肉麵，甜的鹹的，通通吃好吃滿！台灣小吃的美味，讓這位名廚忍不住大讚食物的美味，甚至還說自己沒辦法減肥了！

南韓名廚白種元從波霸奶茶到牛肉麵，甜的鹹的，吃好吃滿！（圖／翻攝自Youtube）

不少眼尖的老饕看影片時，也認出這12家小吃分別是：葉家肉粥、許仔豬腳麵線、大稻埕保安街無名雞卷、波霸珍珠奶茶、台南林無刺虱目魚、蚵仔煎、五燈獎豬腳飯、吳家牛肉麵、阿桑蚵仔麵線、黃家香腸、老順香餅店、妙口四神湯。真的是甜鹹一應俱全啊！

南韓名廚白種元所主持的美食節目來台介紹12家台灣小吃。

(中時電子報)