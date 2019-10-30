2015年，男子李冠億打著天王周杰倫、藝人劉畊宏投資名義，在大陸上海開設健身房，卻向大陸裝潢包商借800萬元後人間蒸發；由於包商是向地下錢莊借款，不堪被暴力討債，最後留下遺書失蹤，包商母2度自殺未遂，新聞喧騰一時。如今傳出李男「重出江湖」，加入藝人常去的教會，再度利用與浩子、曹格等人合照行騙，得手金額高達5000萬元。

2015年傳出劉畊宏創辦的300壯士健身房要在上海展店，卻爆發財務糾紛，鬧上法院。但從法院判決書可發現，劉畊宏並未參與投資，而周杰倫只是「授權肖像權」。判決書反而證實，媒體報導男子李冠億於上海擴點開設300壯士健身房之過程中，確實有發生向他人募集資金及積欠債務等情事。

據《鏡週刊》報導，李冠億近期「重出江湖」，再度使用假裝跟藝人是好友的老招行騙。李加入藝人教友眾多的教會，結識了許多藝能界人士，然後再拿著與浩子、曹格、孫耀威、「小胖」林育羣、方泂鑌等人的合照，取得被害人信任後詐財，據悉詐騙金額至少新台幣5000萬元。

(中時電子報)