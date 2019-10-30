國民黨總統參選人韓國瑜27日在青年論壇將兩岸關係神比喻成「王八蛋跟爸爸的關係」，引發社會譁然。台北市長柯文哲30日被問到對此事的看法，他僅表示「我是高度邏輯的人，聽嘸！」

針對韓將兩岸比喻王八蛋跟爸爸的說法，柯受訪時問媒體「韓後續有沒有解釋？」媒體補充韓國瑜說「王八蛋就是我罵你王八蛋，爸爸就是要什麼給什麼。」柯聞面露疑惑，強調自己是高度邏輯的人，「聽嘸！」

美麗島電子報29日公布最新民調，親民黨若派柯參選總統會以24.7％勝過韓國瑜的24.6％，贏過0.1％，媒體詢問是否會讓柯起心動念？柯反問「你有建議嗎？離11月22日還很久嘛！」

媒體提問，韓國瑜是否藉由製造自己的聲量，而讓蔡總統的聲量變小，有利自己？柯回應，他不想當政治評論家，下了堵麥場，可以聊很多，但公開場合就不用，每個人都會按照自己認為最有利的方法去做，最後由市場決定。

(中時 )