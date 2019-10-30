Jimmy had em spinnin' 🤭 pic.twitter.com/wYoJjbmekC — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年10月30日

上賽季表現出色的老鷹新人崔楊，今天右腳踝扭傷提前退場，老鷹97比112不敵熱火，苦吞2連敗。吉米巴特勒披上邁阿密戰袍的首場戰役攻下21分，熱火五人得分上雙。

第一節得分掛零的崔楊，第二節連得5分，沒想到卻在一次帶球突破的時候不慎踩到對手的腳，導致右腳踝嚴重扭傷，當時雙方比數是31比36老鷹落後。

崔楊在受傷後痛得倒在地上，比賽被迫暫停，崔楊在工作人員的攙扶下退場，在經過X光檢查後幸無大礙，但確定無法回到場上。

崔楊在第一周的三場比賽合計攻下102分、27助攻、18籃板，場均34分全聯盟第二，僅次於籃網厄文的37.7分，獲選上周東區最佳球員。

崔楊受傷退場後熱火發動10比0攻勢拉開領先優勢，三節打完老鷹落後18分，比賽提前進入垃圾時間，熱火最終以15分之差輕鬆獲勝。

熱火除了吉米巴特勒外，替補的赫羅貢獻全場最高29分，外加7籃板，卓拉吉奇21分，阿迪巴約17分、10籃板、3助攻、2抄截、3阻攻，努恩17分。

(中時電子報)