小慈感謝長官考量自己視力限制，主動幫她調整做研考業務，讓她初任公職就有一個好的開始。（盧金足攝）

台中市勞工局協助向交通局申請，在交通繁忙路段的號誌燈加裝蜂鳴器，方便小慈聽聲辨位，安全過馬路。（盧金足攝）

小慈（中）感受到職場伙伴的溫暖，讓她工作很快上手。（盧金足攝）

罹患先天性青光眼的小慈是重度視障女孩，今年6月通過身心障礙特考，分發至位於台中市的內政部土地重劃工程處擔任辦事員，人生第一份工作，有台中市勞工局、交通局與職場伙伴共同協力打造友善職場，提供職務再設計，工作更順手，在交通繁忙路段的號誌燈加裝蜂鳴器，方便小慈聽聲辨位，安全過馬路，自助人助，讓不像命運低頭的小慈，為生命裡引進溫暖的光。

「視障的世界也會有彩色的生命故事！」小慈雖是重度視障，父母卻當她是一般孩子教養，從不認為她特殊，養成她獨立自信個性。

小慈僅能看見眼前約2公尺的模糊影像及色彩，求學、成長靠著視覺輔具，雖比別人花更多心血，但不以為苦，還因擁有「絕對音感」靠聽力學音樂，大提琴、小提琴、鋼琴樣樣精，多才多藝，視力限制並未折斷她想展翅高飛的羽翼。

畢業於政治大學公行系的小慈，大四就通過身障特考，7月幸運分發到居住地的公務單位，不必離鄉背井，家人既開心又放心。

小慈個性獨立，上下班不想父母接送增加負擔，到職後，即在勞工局協助下接受定向行動訓練，從上、下班搭公車的路線到辦公室職場環境認識，小慈能準確掌控方位，行動自如，不用他人引導。

土地重劃工程處副處長林慶玲說，小慈樂觀自信；報到當天陪同的母親向職場同事說，「信任小慈，她可以的！」小慈就是擁有雙親這份信任感，從小就讀一般學校，求學路未曾因缺陷要求特殊待遇，是位開朗的陽光女孩。

上任後，勞工局再藉由職務再設計提供小慈就業輔具，例如提供點字觸摸顯示器、安裝語音報讀軟體、連結盲用電腦老師到辦公室協助小慈操作電腦等，讓她工作很快上手。

小慈表示，原本錄取的職缺為出納工作，需要對帳、開立支票、核蓋多種印章，還需要外出銀行匯款等，她感謝長官考量自己視力限制，主動幫她調整做研考業務，讓她初任公職就有一個好的開始。

3個多月來，小慈感受到職場伙伴、陌生人的溫暖。她家住大里，搭公車上下班，全靠站牌下的陌生人提點，解決通勤問題。

到站後需穿越馬路進辦公區，上班尖鋒時段交通紊亂，駐區保全也總會主動上前扶她過馬路。為維護小慈行走安全，勞工局協助向交通局申請，在交通繁忙路段的號誌燈加裝蜂鳴器，方便小慈聽聲辨位，安全過馬路。

勞工局長吳威志表示，「職務再設計」是針對職場環境特性，考量身心障礙者障礙限制，量身規畫，提供就業輔具等協助，就像小慈一樣，透過土地重劃工程處主動調整工作，適才適用，再協助連結勞工局職務再設計服務，現在工作得心應手，歡迎有需要的人聯繫申請職再服務。

(中時 )