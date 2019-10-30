關於美支持鞏固台灣外交的「台北法案 」，美聯邦參議院29日一致同意通過。該法案要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係。此外，眾院外委會也將在30日就眾院版本「台北法案 」進行表決；一待眾院院會通過後，將透過參眾兩院協商最後共同版本，再經參眾兩院各自通過後，即可送白宮由美國總統川普簽署後生效成為法律。

Senate floor today: #S1678: Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019 (10/29/2019 legislative day) https://t.co/QMG2DoVjSD — Bills up today! (@BillsUpToday) October 29, 2019

據中央社報導，在9月25日參院外委會通過台北法案後，共和黨籍參議員凱西迪（Bill Cassidy）29日傍晚在參議院院會代理多數黨領袖總結院會時，提請院會同意以「一致同意」（unanimous consent）方式通過台北法案，並獲代議長裁決通過。

The TAIPEI Act is bipartisan, doesn’t cost the American taxpayer a cent, and it combats Chinese bullying tactics. Win, win, win. Read more about the bill I introduced here: https://t.co/e3dJNLJCg3 — John Curtis (@CurtisUT) October 25, 2019

同時，美眾議院也將於30對眾院版台北法案進行表決，一旦通過後，將透過參眾兩院協商最後共同版本，再經參眾兩院各自通過後，即可送白宮由美國總統川普簽署後生效成為法律。

參議院版本的「台北法案」目的在表達美國支持台灣維繫全球邦交。法案指出，

法案指出，美國政策為支持台灣與美國密切的經濟、政治與安全關係，美國總統應常態性提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自大陸現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展與整合具機動性、耐存活性，且具成本效益的不對稱戰力。

法案指出，依據「台灣旅行法」，鼓勵美國高階官員訪台，同時求美國政策應以適當方式支持台灣在所有不以國家為會員資格且美國已參與的國際組織具有會員身分，以及台灣在其他適當國際組織取得觀察員身分。法案也建議，美國總統或總統代表在包括領袖峰會及「美中全面經濟對話」等任何美國與大陸的相關雙邊互動場合，表達支持台灣成為國際組織會員或觀察員。

在經貿關係方面，法案建議美國應與台灣進行雙邊貿易談判，以達成對雙方經濟有益並保護美國工人，且有益美國出口商的自由貿易協定為目標。

此外，對於美對台灣支持，喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）表示，美國近來一中政策更顯靈活，以各種合作與交往展現對台灣的支持。他指出，台灣在印太戰略具有關鍵性地理位置，台灣是必要的夥伴，而美國採取的措施或許規模不大，卻代表美國政府對待台灣的方式出現變化；美可藉由與台灣加深關係，向北京宣示策動台灣邦交國轉向的懲罰。

(中時電子報)