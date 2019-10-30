根據中央氣象局氣象預報資料及沙塵模式模擬，受到中國內蒙地區揚起沙塵向東及向南傳輸影響，環保署預報此波沙塵伴隨東北風於今(30)日開始影響我國空氣品質，北部地區空氣品質轉為橘色提醒等級，午後逐漸影響至中南部地區，影響程度視東北風移動路徑及降雨強度而有所變化，傍晚中部以北地區空氣品質逐漸趨緩，南部地區位於下風處，風速較弱，可能有污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

國民健康署今（30）日提醒，民眾若有眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀，應避免戶外活動；特別是敏感性族群，如孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，更應以室內活動為主；有氣喘的人要多留意，可能需增加使用吸入劑的頻率。

為降低空污對身體的危害，民眾可隨時注意環保署空氣品質監測網訊息，國民健康署針對空氣品質不良情形，提供民眾以下3招自我保護策略。

第一，建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒(PM2.5)之暴露（口罩應儘可能與臉部密合）。

第二，應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。第三，生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

(工商 )