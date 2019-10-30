消防人員以沖天炮施放方便老翁聽音辨位，但截至目前仍未尋獲老翁。（瑞穗消防分局提供／王昱凱花蓮傳真）

家住花蓮瑞穗鶴岡地區的84歲楊姓老翁自28日上午外出前往山去後便失去聯繫，警消獲報後隨即於鶴岡山區找到楊翁坐車，並以車為圓心向外搜索，施放沖天炮以便老翁找到方向。瑞穗消防局分隊長楊緯立表示，目前仍未尋獲老翁，呼籲民眾若有發現請儘速通報警消單位。

據家屬向警方表示，老翁當天上午前往山區查看陷阱，由於楊翁未有在山區過夜先例，家屬晚間6點偕村民一同尋人，晚間11點半通報警消單位，但礙於天色昏暗，難以進行救援工作，與家屬協商後決定29日展開搜巡。

楊緯立表示，29日上午7點半即在鶴岡山區平頂路後方發現老翁乘坐的農用車，隨即以車為圓心出動5員與30多名村民向外尋人，並在車輛處施放沖天炮以利老翁聽音辨位找到方向，每隔3分鐘便施放一隻，共計射出20隻沖天炮，但仍未尋獲老翁。

楊緯立提到，目前4名消防員與20多位居民仍在山區尋找老翁，老翁身高約168公分，身著藍色外套、黑色長褲與黃色雨鞋，呼籲民眾若發現老翁請盡快通報警方。

(中時 )