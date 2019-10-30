台南市長黃偉哲上任首重交通改善，台南市上半年的車禍死傷率卻高居6都第一，民進黨市議員蔡筱薇30日在台南市議會總質詢上提出質疑，黃偉哲坦承不光采，仍需改善交通安全問題。

蔡筱薇依據今年1到7月的台南市車禍，每10萬人口的死傷率，台南市達1766人，竟在6都之中排名第1，即使與去年台南市的數字比較，死傷率也增加10％，成了6都最容易發生車禍的城市。造成民眾對台南有車禍之都的印象。

蔡筱薇提出3點建議，包括開發緊急救援定位的APP程式，便於警政與救護單位精準定位車禍地點，掌握黃金救治時間。改善10大肇事路口的道路設計品質，尖峰時段加派警力維持交通秩序，最後是進行校園道安宣導。

蔡筱薇提醒，台南市年輕族群車禍事故今年攀升幅度大，強化校園道安宣導不能忽視。

台南市警局長周幼偉表示，警方對台南是死傷車禍統計，其中闖紅燈造成的死傷案件占10％，已針對闖紅燈問題進行大執法。另與交通局會勘易肇事路段，建議改善包括標誌、號誌、標線等道路工程設施。

黃偉哲坦承台南市車禍死傷率數字不光采，步指努力空間大，相關的交通安全問題仍需改善。

(中時 )