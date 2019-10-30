文工團巡演藍營縣市 蘇貞昌：若違反主流民意應制止 12:482019/10/30 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌今上午至新北市樹林體育文化園區。（許哲瑗攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳由中國大陸團體「中國僑聯」主辦的文化統戰活動，將於11月登台巡演，且專門至國民黨執政縣市巡演；對此行政院長蘇貞昌今上午至新北市出席活動時表示，我們和中國之間的文化交流都是好的、歡迎，但希望不要有政治目的，尤其所謂的統戰是違反台灣主權民意的，如果有過分的，政府一定會制止。 (中時 ) #中國 #巡演 #文化 #新北 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019徐州漢文化旅遊節 漢風再揚 04:092019/10/26 焦點新聞 新北親子足球運動會 小小足球員萌翻 12:152019/10/26 生活 男人之寶 新北山藥評鑑老里長勇奪冠 17:532019/10/26 生活 蔡英文新北三峽站台 力挺吳琪銘：他連任、我就連任！ 21:222019/10/26 政治 新北山藥評鑑 葉俊郎奪冠 04:102019/10/27 地方新聞 新北智慧教室 拚年底完工 04:102019/10/29 地方新聞 新北國際紀錄片月 免費看好片 04:102019/10/29 地方新聞 李佳芬將二訪新北 中和要贏10萬票 04:102019/10/29 地方新聞 前新北議員關說拆違建 比個OK收30萬 13:002019/10/29 社會 新北副市長吳明機：新北一條龍 台商駐實力 17:132019/10/29 財經 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡差距出現驚人變化！ - 政治 狂！庶民王奶奶神預測蔡英文民調 - 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 - 政治 主持人問第一次跟誰？ 韓國瑜竟嚇到說實話！ - 政治 蘇貞昌們為何囂張？ 李艷秋點出真正原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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