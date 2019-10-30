外傳由中國大陸團體「中國僑聯」主辦的文化統戰活動，將於11月登台巡演，且專門至國民黨執政縣市巡演；對此行政院長蘇貞昌今上午至新北市出席活動時表示，我們和中國之間的文化交流都是好的、歡迎，但希望不要有政治目的，尤其所謂的統戰是違反台灣主權民意的，如果有過分的，政府一定會制止。

(中時 )