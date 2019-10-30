正值印尼獅子航空737 MAX客機空難一周年之際，美國波音公司首席執行官米倫伯格週二（29日）在出席國會參議院商務委員會聽證會時，在聽證會上承認公司在設計製造737 MAX時「犯了錯誤」，並再次向死者家屬致歉，強調已經吸取教訓，並找出需要改善的地方。

去年10月，印尼獅航一架737 MAX客機在爪哇海失事，五個月後，埃塞俄比亞航空一架737 MAX客機同樣失事墜毀，合共三百四十六人遇難。米倫伯格出席聽證會當日，是印尼獅航空難一周年紀念日，多位空難死難者家屬來到聽證會現場，舉起其親人的照片。

米倫伯格在聽證會上向死難者家屬致歉，空難肇事源頭，相信與客機的防止失速系統有關。調查已證明，737 MAX自動防止失速的「機動特性增強系統（MCAS）」在設計和認證方面存在缺陷；並稱在737 MAX設計方面，「我們犯了錯誤」；而波音目前正在努力修正這些錯誤。

針對先前報導指出波音公司的試飛員早在2016年，就對737 MAX的MCAS系統抱有疑問，但米倫伯格強調他是近期才得知此事，之前並不知情。在空難發生後，波音公司已努力修正737 MAX存在的錯誤，目前相關工作已進入最後階段。波音公司希望，正全球禁飛的737 MAX能在今年年底之前獲得復飛許可。

(中時電子報)