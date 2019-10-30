結束連兩周丹麥、法國站賽事的羽球天后戴資穎，短暫休息調整一周，下周起要再展開亞洲2連戰，先挑戰福州中國公開賽，再問鼎香港公開賽，香港賽事小戴更要爭取賽史女單最多的4座冠軍，而且可能在第二輪就要再對上韓國天才少女安洗瑩。

福州曾是2014到2017年中國羽球公開賽舉行城市，而中國公開賽去年和今年改到常州舉辦，福州這裡則由中國羽球協會、福建省體育局、福州市人民政府主辦另一站獨立賽事，去年是第1屆，戴資穎並沒有參加，男女單冠軍分別是日本桃田賢斗和大陸陳雨菲，今年福州站訂於11月5日開打，戴資穎第一輪就要對上在法國羽球公開賽4強戰擊敗她的馬琳，希望這次會有不一樣的結局。

打完福州站後，戴資穎要移師香港羽球公開賽，去年她尋求3連霸，可惜在4強戰因傷退賽，今年捲土重來，根據大會近日公布的籤表，小戴被分在籤表上半部，首輪迎戰大陸選手韓悅，若順利過關，第二輪很有可能面對才在法國拿下個人生涯第1座750級冠軍的安洗瑩，兩人今年5月蘇迪曼盃交手過，當時小戴8比21、12比21飲恨。

戴資穎曾在2014年、2016年及2017年香港公開賽奪冠，今年要爭取成為賽史第1位4度封后的女單好手，賽史單打最多冠是大陸林丹、馬來西亞李宗偉的5座冠軍，已經退役的大陸雙打女將趙芸蕾則曾7次奪冠。

(中時電子報)