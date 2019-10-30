國民黨籍立委候選人、市議員共同發聲反對中央廢止印花稅。（陳俊雄攝）

行政院有意廢除印花稅，由於將造成台北市每年50億元的歲入消失，國民黨台北市議會黨團30日上午邀請北市7位立委候選人表示捍衛北市財源立場，立委李彥秀更砲轟蘇貞昌此舉是「把自己當蘇皇帝、把地方當部屬」，將全力捍衛印花稅。

上午賴士葆、費鴻泰、林郁方、蔣萬安、林奕華、李彥秀、汪志冰7位國民黨台北市立委候選人，和國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、市議員應曉薇、郭昭巖、游淑慧、羅智強、秦慧珠、張斯綱、鍾沛君、李明賢、王欣儀聯合舉行記者會，砲轟民進黨政府計畫廢除印花稅是「政治考量」。

賴士葆、費鴻泰指出，蘇貞昌與財團餐敘，並在位與地方政府溝通下，逕自決定廢除，不僅將造成台北市每年50億元稅收損失，對北市建設影響非常大，要求行政院不應輕率廢除。

林郁方表示，去年選舉後國民黨取得16席縣市長，廢除印花稅是民進黨政府逼迫縣市長妥協，不擇手段要讓小英連任，把所有權力集中在行政院，「現在最大的悲哀是讓民進黨當執政黨」。

蔣萬安認為，行政院草率倉促廢除印花稅，因此他將在立法院提案，具體要求彌補資金來源，彌補財政缺口，他無法接受民進黨貿然修法圖利財團、傷害百姓的做法。

林奕華說，行政院廢除印花稅完全沒有和地方政府商量，雖然聲稱缺的錢將由中央補貼，但這種做法將使中央集權，他除將全力捍衛印花稅，也將透過修法確保地方政府權益。

李彥秀則指出，廢除印花稅後蘇貞昌把自己當「蘇皇帝」、地方當作部屬，加上現在中央、地方財源不清，在沒有明確財源補足情況下，「綠的縣市多給、藍的縣市少給，這是什麼樣的行政團隊？」

汪志冰則是痛批同選區的民進黨籍現任立委吳思瑤，居然還向選民宣稱廢除印花稅「是一個政策改革方向」，但這項政策純粹是民進黨選舉操作，他也呼籲北投士林選民要看清真相。

國民黨副主席郝龍斌表示，廢除印花稅將使北市每年少掉50億元自主財源，完全出於政治考量，國進黨藉此「箝制地方政府、輸血中央政府」儘管民進黨聲稱會補償，但「民進黨跳票前例歷歷在目」，國民黨如果能夠達到多數執政目標，一定會把它修回來。

(中時 )