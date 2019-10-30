高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統，國政顧問團先前邀尋求連任的總統蔡英文辯論兩岸政策議題，蔡英文總統連任辦公室表示，總統競選本就有法定的政見發表，絕對辯得到，大家就按時程來。有網友問及韓會不會在總統辯論「被電翻？」遭到網友回文吐槽。

民進黨屢拿兩岸議題做文章，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕曾表示，希望蔡跟民進黨別再隔空噴口水，「韓國瑜總統參選人真心希望能和你們進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由你們選，只是愈快愈好，因為人民沒有時間再等了」。對此，蔡英文總統連任辦公室表示，總統競選本就有法定的政見發表，屆時不只兩岸政策，所有該討論的議題都會清楚檢驗，絕對辯得到，大家就按時程來。

網友chen96374在PTT發文問及「韓會不會在總統辯論被電翻？」引來許多網友議論。有網友不以為然表示「你確定讀稿機可以嗎？」、「讀稿機很難電翻人」、「不會！辯論就韓的強項」、「未看先猜小英狂賣芒果乾」、「讀稿機有辯論的能力嗎？ 讓人質疑」。但也有網友認為「被電翻還是會有人說韓大勝！跟去年一樣」、「韓國瑜在辯論會就亂講啊」、「他被電翻一樣選贏高雄！沒人看辯論的」、「他講一堆空話韓粉就買單了」。

(中時電子報)