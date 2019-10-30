據傳立委黃國昌將被時代力量排在不分區第4或第6，台北市長柯文哲30日受訪直言「如果沒有民眾黨還有可能，民眾黨一下去，黃國昌會被做掉！」並分析，政黨票每3.多％才1席不分區，排第4代表要衝過10％，機會不是那麼高。

台灣民眾黨下午將公布黨員分析表，據悉有7000多名黨員，媒體詢問，時代力量才2000多名黨員，民眾黨已變第三大黨，下個目標是否會將時力挖過來？柯反問「你下一場是要訪問黃國昌嗎？」

針對時力可能將黃國昌排不分區第4或第6，柯坦言「這樣黃國昌會被做掉」，強調每3.多％才一席，黃國昌排第4表示要衝過10％，機會不是那麼高，這實際算，若沒民眾黨還有可能，民眾黨下去，黃國昌會被做掉。媒體追問「那黃國昌排第一好嗎？」柯未回答。

據悉民眾黨7000多名黨員都在北部，是否跨不出濁水溪？柯說，擴散還是需要時間，在北市要聚會容易，所以這就慢慢來，不要幻想說「1、2、3，全台到處都有黨員！」這哪有可能。

對於和鴻海創辦人郭台銘的合作沒有新進展？柯文哲說，怎麼沒新進展，都有保持聯絡嘛，他們還要為立委參選人李縉穎公開站台。至於郭家軍目前只推李縉穎1人，柯認為，11月22日前什麼可能都有。

至於北市府顧問蔡壁如說，郭將協助柯布局2024總統選舉，柯重申，不會啦，這他從來沒聽郭講過，現在講太早，拜託，這種事前2周問都來得及，4年後的事太遠了。

(中時 )