對蔡英文總統近日忙拚選舉，前副總統呂秀蓮今天痛批小英「用全國資源在幫自己選舉」。她說，韓國瑜市長都還有請假，「蔡總統在三年前就該請假，她三年來不是都在選舉？不是都每天都在選舉嗎？」

對行政院長蘇貞昌的魔鬼說，呂秀蓮今天面對媒體詢問表示，我們的國家裡面真的充滿很多妖魔鬼怪，所以明年大家應該用選票讓所有的妖魔鬼怪都下台。

她說連署過程有很多魔鬼在阻撓，這些妖魔鬼怪大家用心去想，「我說了也不算。」 對於蔡英文總統民調居高不下，她說「媒體不用反省嗎？為什麼媒體假裝我們不存在啦？我真的要控訴的是，我們的媒體幹什麼去了。後面的魔鬼是誰，故意把呂秀蓮、彭百顯媒體暗殺掉。」

呂秀蓮質疑，一個掉了7個邦交國的國家領導人，拿全民的納稅錢，做他自己的選舉，每天一直這樣去政策買票。「台灣還有民主嗎？我要拆穿，台灣已經是假民主。」

她說，台灣的民主已經漸漸的沉淪了。要那些綠營支持者張大眼睛，「拿出你們當年的良心。今天台灣的危機在哪裡？你們寵壞了誰？」

呂秀蓮痛批蔡英文用全國資源在為自己選舉。韓國瑜市長都還有請假。蔡總統在三年前就該請假，「她三年來不是都在選舉嗎？不是都每天都在選舉嗎？」

(工商 )