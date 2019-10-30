桃園市27歲朱姓男子今年8月在臉書粉絲專頁「我是中壢人」張貼的的1篇新聞「國內汽油不調整 柴油調漲0.1元」下方，留言「叫政府去吃屎炸彈總統府 下午5點見」。桃園地檢署偵結後，向法院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，朱男在新聞連結下留言，並有加害生命、身體藉此恫嚇公眾，致生危害於公安，此外朱男也在警詢時坦承曾經留言「叫政府去吃屎炸彈總統府 下午5點見」，因此犯嫌堪可認定，向法院聲請簡易判決處刑。

(中時 )