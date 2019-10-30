網友稱要炸總統府 這下GG了 11:362019/10/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市27歲朱姓男子今年8月在網路連結指稱要炸總統府，遭檢方聲請簡易判決處刑。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市27歲朱姓男子今年8月在臉書粉絲專頁「我是中壢人」張貼的的1篇新聞「國內汽油不調整 柴油調漲0.1元」下方，留言「叫政府去吃屎炸彈總統府 下午5點見」。桃園地檢署偵結後，向法院聲請簡易判決處刑。 檢方指出，朱男在新聞連結下留言，並有加害生命、身體藉此恫嚇公眾，致生危害於公安，此外朱男也在警詢時坦承曾經留言「叫政府去吃屎炸彈總統府 下午5點見」，因此犯嫌堪可認定，向法院聲請簡易判決處刑。 (中時 ) #留言 #總統府 #處刑 #新聞 #判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 雄三飛彈誤射案判申誡 艦指部處長提再審被駁 07:562019/10/27 社會 韓粉淚崩痛哭：台灣文化何時可以恢復善良？ 13:522019/10/26 政治 台海新聞攝影賽 中時記者奪金浪獎 20:102019/10/26 兩岸 叔姪相爭 嗆叔「乎你死」 員林市里長當選無效 15:592019/10/27 社會 專家傳真－歐洲法院對Google 被遺忘權判決之解讀 04:102019/10/28 產業特刊 香奈兒告寶雅 最終判決出爐 11:062019/10/28 社會 蔡英文被指自我抄襲論文 總統府籲鬧劇到此為止 14:462019/10/28 政治 賭場帳目喬不攏 合夥人遭毆丟包醫院亡 14:392019/10/29 社會 傳總統有意參加五月天演唱會 總統府：並無此事 09:152019/10/30 娛樂 陳菊市府環保局長李穆生洩密 遭判決撤職 10:292019/10/30 社會 社會熱門新聞 飆罵館長有7前科 前國安局上校下場不樂觀 - 社會 女兵偷拍同袍更衣 海陸女兵裸照瘋傳 - 社會 人妻激戰小王狂喊「快進來」…鳥沒進來了尪 - 社會 女友蜜桃狂抖太性感 醋男「飛踢」趕下台 - 社會 陳菊市府環保局長李穆生洩密 遭判決撤職 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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