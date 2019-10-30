民間司改會呼籲「揭弊者保護法」納溯及既往條款 12:212019/10/30 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民間司改會與曾揭弊卻因此喪失工作的戴立紳30日召開記者會，呼籲朝野各黨應在即將協商的「公益揭弊者保護法」草案中加入溯及既往條款，使得過去揭弊的吹哨者能受到保障，讓他能重回職場。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為強化吹哨者權益，律師張凱婷、交大科法所特聘教授林志潔、民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民、國民黨立委陳玉珍、時力新竹縣議員連郁婷與曾揭弊卻因此喪失工作的戴立紳30日召開記者會，主張朝野各黨應在即將協商的「公益揭弊者保護法」草案中加入溯及既往條款，讓過去站出來揭弊的吹哨者能受到保障。 (中時 ) #保護法 #司改會 #揭弊者保護法 #新竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣第2處可作為環境教育場所的汙水處理廠通過認證了 13:202019/10/27 生活 林為洲協助美國學生來台追夢 15:362019/10/28 生活 新竹縣文化基金會董事長平和交接 16:052019/10/28 生活 聯電榮譽副董宣明智 擔任竹縣文基會董事 21:262019/10/28 財經 迷途羔羊 未成年等同免死金牌 04:102019/10/29 話題觀察 竹縣文化基金會 林光華交棒楊文科 04:102019/10/29 地方新聞 諾曼跨海追夢 HBL展身手 04:102019/10/29 地方新聞 參選人揚言罷免柯文哲 遭黨警告可能不予提名 12:152019/10/29 政治 新竹縣新台三線文化復興輔導老店大變身 15:192019/10/29 生活 新竹縣興隆國小榮獲荷蘭國際木笛節比賽合奏、重奏冠軍 15:322019/10/29 生活 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人 - 生活 手一舉就知！血管生病了5大徵兆 吃這些能清澈血液 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 台北女生都好XX？ 網曝超準四大特徵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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