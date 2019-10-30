為強化吹哨者權益，律師張凱婷、交大科法所特聘教授林志潔、民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民、國民黨立委陳玉珍、時力新竹縣議員連郁婷與曾揭弊卻因此喪失工作的戴立紳30日召開記者會，主張朝野各黨應在即將協商的「公益揭弊者保護法」草案中加入溯及既往條款，讓過去站出來揭弊的吹哨者能受到保障。

(中時 )