◎北市是蔡的？柯嗆蓋社會宅別嘴炮

台北市長柯文哲29日稱蔡英文總統和內政部長徐國勇訂8年蓋20萬戶社會住宅的目標是「不可能」，內政部以新聞稿重炮回擊，直批「台北市是中華民國的，不是柯文哲的」。柯30日受訪反酸「不然是台北市是蔡英文的喔？社會住宅是用蓋的，不是用嘴炮的！」

◎小英論文遭檢舉 教長：受理調查

國民黨立委陳學聖今天具名向教育部提出檢舉，蔡英文總統的博士論文和她發表在期刊的論文有20多處相同或相似，涉及「自我抄襲」。教育部長潘文忠受理，表示將依學術倫理審查程序進行處理。

◎不分區最大勁敵？卓榮泰鬆口了

民進黨主席卓榮泰今天接受電台專訪，被問到不分區立委最大勁敵時表示，「我是非常在意台灣民眾黨海選，但以我對柯文哲了解，他不知道怎麼做或不想做時就會海選」，例如社子島開發、自行車專用道等就是。

◎陳菊市府愛將李穆生洩密遭撤職

陳菊任高雄市長時期的環保署長李穆生，因洩漏尚未公開的政府採購招標文件內容給特定廠商，刑事部分被遭刑1年2月、可易科罰金定讞；行政究責部分，公務員懲戒委員會今將李男判決撤職，停止任用1年。

(中時電子報)