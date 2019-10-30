衛福部今（30）日宣布，國家級生物資料庫整合平台計畫正式啟動，未來將可串接健保資料、電子病歷、癌症登錄、罕見疾病等資料庫，提供台灣醫藥生技研究、精準醫療發展之重要資料來源，加速疾病研究與新藥研發，並吸引國外藥廠來台投資。

行政院積極推動的國家級人體生物資料庫整合平台，於今日上午舉辦「臺灣精準醫療啟航Biobank整合平台聯盟成立發表會」，國內目前31家人體生物資料庫與各醫學中心均派代表出席，副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、行政院政務委員吳政忠、衛福部部長陳時中共同參加。

陳時中表示，精準醫療、再生醫學及智慧醫療為全球各進步國家之發展重點，而具一致性與品質的生物檢體及其衍生數據，則為生醫創新與產品開發的關鍵因素，我國雖於2010年通過人體生物資料管理條例，作為生物檢體收集、處理及運用之法律規範，迄今亦已核准成立31家，惟規模大小不一，且申請程序繁複，缺乏統合。

因此，陳時中說，政委吳政忠邀集中央研究院、衛利部、國家衛生研究院等部會，共同研商規劃建立「國家級人體生物資料庫整合平台」，結合31家生物資料庫，計46萬名參與者、450萬件檢體，及各大醫院共同參與，未來可結合包括健保、癌登、罕病等政府資料庫，提高國內生醫研究與新興精準藥物之研發應用，帶動生技產業發展與國際合作，促進國人健康福祉。

衛福部表示，國家級生物資料庫整合平台計畫目前已有21家生物資料庫同意加入，透過平台的成立，使各類資料庫得以有效整合串連及運用，加速精準醫療之應用，再加上台灣成熟運作的健保制度與優良之醫療品質，將可創造醫藥生技完善的永續生態鏈(Ecosystem)，呼籲產、學、研、醫各界共襄盛舉積極投入，為民眾健康創造更高的價值。

(工商 )