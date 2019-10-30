全球最大筆電樞軸製造商「新日興」股份有限公司，為回饋社會及強化公共消防安全，今天（30日）上午捐贈災情勘查車2輛交由新北市政府消防局樹潭分隊及五工分隊使用。

消防局表示，消防勤務不畏天候，不捨晝夜，五工及樹潭分隊轄區工業區與住宅區林立且人口密度高，除有火警案件發生外，各項車禍及緊急救援之案件亦時有所聞，每每有狀況發生，轄區分隊均須至轄區查看災情，並運用各式裝備器材執行搶救任務。

新日興捐贈新北消防局災情勘查車，副局長陳崇岳感謝企業回饋地方。（新北消防局提供/吳家詮傳真）

此次新日興股份有限公司捐贈災情勘查車之善行義舉，可強化本市樹林區及新莊區救災能力，在此向捐贈單位表示感謝，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。

新日興股份有限公司成立於1965年，企業以經營理念：「以永續經營之觀點，國際化之視野，群策群力研究開發，創造優良產品，服務顧客貢獻社會，提昇員工福祉，邁向無止境之成長」，於國內外深耕50餘年後晉身為全球最大筆電樞軸製造商，分別於樹林區及新莊區設有通過多項ISO認證之廠區。

(中時電子報)