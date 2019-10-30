海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲情資，北部地區走私集團企圖以載運漁貨掩飾方式走私大量未稅菸品入境，經海巡署第一巡防區勤務統合下，由偵防分署基隆查緝隊、北部分署第一岸巡隊、艦隊分署第十六海巡隊及新北市政府警察局汐止分局社后派出所、基隆市政府財政處菸酒管理科等單位組成專案小組，於假日期間前往實施埋伏蒐證，並於10月28日上午8時許，在宜蘭縣大溪漁港執行查緝行動，分別在「新○榮」、「新○隆」兩艘漁船密艙發現未稅菸品599箱，129萬9千5百包，市價約新臺幣2,400萬元。

(圖/海巡署提供)

基隆查緝隊表示，此次獲案係得知大溪漁港有漁船欲利用例假日尾聲，以漁船載運漁貨卸貨停靠假象，再以停靠港邊倉庫前下水道旁作為掩飾，遭專案小組人員識破，先後於「新○榮」、「新○隆」漁船密艙各別查獲MM品牌私菸220箱及379箱，未稅菸品部分責由宜蘭縣政府財政處菸酒管理科清點後扣押及辦理銷燬事宜。

海巡署偵防分署基隆查緝隊呼籲，走私菸品影響國內市場經濟及國人健康甚鉅，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行私菸及私酒查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

(中時電子報)