陸駐美大使崔天凱近日在美國休斯敦出席「美中關系四十周年研討會」，他表示，陸美建交40年來，兩國關係取得歷史性發展，然而，今天陸美關係正被以來罕見的烏雲所籠罩，這給我們敲響警鐘；崔天凱也提及，台灣、香港等地，都屬於中國國土，並反問「為什麽在這些事關中國主權和領土完整的問題上，總有人試圖挑戰中方的底線？」

崔天凱說，美國前總統老布希從擔任駐華聯絡處主任，到冷戰後面對陸美關係的激流險灘，始終堅持兩國相互尊重，通過接觸、對話增進相互理解和信任。這不僅很好地服務了美國的根本利益，也為兩國共同開辟了光明前景。他的戰略遠見和歷史貢獻值得陸美兩國人民共同銘記。

崔天凱指出，無論陸方做什麽，美國總會有人拋出各種奇談怪論，妖魔化大陸成為新的政治正確，其中的偏見和雙重標準令人驚詫。陸美關係正被建交以來罕見的烏雲所壟罩，這給陸方敲響警鐘，提出一個根本性問題：美國是否準備與大陸這樣一個文化和政治制度不同的大國和平共處、共同發展？對於更多快速發展的新興大國，美國又會做出什麽戰略抉擇？

對於陸美關係的轉變，崔天凱表示，現在陸美關係站在新的十字路口，兩國關係的未來取決於我們今天作出的選擇。面對複雜嚴峻形勢，我們同樣要有穿透烏雲的遠見與信心。陸美貿易談判不久前取得實質性進展。我們希望，陸美兩國在平等和相互尊重基礎上繼續談判對話，達成互利共贏的結果。 「脫鉤」在陸美兩國都不得人心，美國與大陸「脫鉤」就是與機遇「脫鉤」。

崔天凱續出，新中國成立70年來，成功走出一條具有中國特色的社會主義道路，深刻改變了大陸，積極影響了整個世界。如果說其中有什麽秘訣，那就是，我們堅持把人民對美好生活的向往作為奮鬥目標，聚精會神使大陸成為更好的國家。同時，大陸從來不追求一枝獨秀，更不會做損人利已的事。我們相信合作共贏。所以，我們主張各國一起構建人類命運共同體。

對於美國將華為列入「實體清單」，崔天凱表示，美方此項決定遭到很多美國公司反對，因為這不僅攪亂了國際產業鏈，也斷了他們的財路。紀錄片「美國工廠」講述了陸企「福耀玻璃」在俄亥俄州成長的經歷，和陸美兩國工人共同創業的生動故事。陸美兩國人民的「企業精神」，才是推進陸美互利合作的決定性力量。

(中時 )