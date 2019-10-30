台北市八德路4段的「瑞鑫鐘錶」有限公司，實際負責人陳慶豐以母親名義登記經營，欠繳營利事業所得稅及健保費880萬元拒不繳納，並成立同音的「瑞興鐘錶」企圖魚目混珠，行政執行署台北分署查明後，向台北地方法院聲請管收陳慶豐，並獲裁准，對國內習慣利用人頭經營公司，以脫免責任的亂象，將產生嚇阻作用。

台北分署調查，瑞鑫鐘錶自2008年設立登記開始營業，實際負責人是陳慶豐，但他卻以母親的名義登記為負責人，經營名牌手錶珠寶及飾品。不過，瑞鑫鐘錶從登記營業的2008年起就陸續欠稅、費達880餘萬元，2013年被國稅局移送行政執行。

不過，陳慶豐在2014年就將瑞鑫鐘錶停止營業，並在同一地址登記設立同音的「瑞興鐘錶」，先以長子名義登記設立，之後更改為次子名義，瑞鑫公司及瑞興公司都是由陳慶豐實質掌控公司的業務、營運及資金。

台北分署並查出，瑞鑫公司雖然沒有財產可供執行，但是瑞興公司名下擁有市價高昂的店面所有權，而且瑞興公司在2014至2019年間，單是信用卡請款金額累計即高達7000萬餘元，顯示瑞興公司營運狀況良好，並不是沒有履行公法金錢給付義務能力，但是多次跟實質負責人陳慶豐協商清償，陳總以公司及其個人、家人生活困難，還欠高額民間債權當作理由就是拒不繳納。

經過執行官詳細調查，發現陳慶豐在滯欠年度的資產狀況及資金流向，查得多次提領現金，累計金額高達1千萬餘元。此外，陳慶豐的次子擁有哈雷機車、好幾筆高額「一次繳清」及美金保單，近一年信用卡刷卡金額每月平均達5、6萬元，用途多為網路購物、旅遊及百貨公司消費。

台北分署於是認定陳慶豐有隱匿及處分可供執行財產的情形，於是向台北地院聲請管收；法官詳細訊問後，認定陳慶豐確為對義務人的財產有實質支配力的實際負責人，且有隱匿、處分鉅額公司資產情事，裁定准予管收，又因陳慶豐當場無法提出清償方案，所以當天就解送管收所執行管收。

(中時 )