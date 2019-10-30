美國總統川普（27）日宣布伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）在美軍事行動中自爆身亡，至今伊斯蘭國官方都未發布公告或弔唁文證實死訊，專家推測，伊斯蘭國內部陷入混亂，正在推選繼任領導者，預計最快明（31）日會證實死訊，並宣布新任領袖。

路透社報導，距離美國總統川普宣布巴格達迪身亡已進入第4天，伊斯蘭國在官方通訊軟體Telegram上對此事隻字未提，官方宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）運作如常，周日迄今，共報導了30多起該組織在敘利亞、埃及、阿富汗、伊拉克等國發動的攻擊。

專家分析，伊斯蘭國內部現在可能仍處在首腦身亡的震驚消息當中，他們正試圖讓組織團結，在公開宣布巴格達迪死訊前推舉下一任領袖。專研伊斯蘭國的伊拉克專家哈希米（Hisham al－Hashemi）分析，領導層出現異動、高級助理身亡、以及重要文件被毀，現在伊斯蘭國內部可能相當混亂，他們會希望在證實死訊前，先推選出新任領袖，不過不排除內部分裂可能延後官方宣布消息。另外，英國斯旺西大學（Swansea University）專研伊斯蘭國的專家塔米米（Aymenn al-Tamimi）認為，如果來得及選出繼任者，伊斯蘭國最快會在明日、每周四發布的新聞周訊中證實巴格達迪死訊。

除了推舉新領導人，分析師認為，這個極端組織現在也需要重新塑造組織形象，特別是在2017年逐漸敗北，陸續失去先前佔領的伊拉克、敘利亞、利比亞等領土，巴格達迪當初建立的伊斯蘭國形象已不再適用。

(中時電子報)