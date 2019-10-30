網路傳言說，抗生素也有消炎止痛的作用，是真的嗎？食藥署「闢謠專區」表示，抗生素主要是針對細菌感染，非細菌所造成的感染是無法藉由它達到治療效果的。抗生素不是消炎藥，並不是所有的發炎，都適合使用抗生素，有些病毒引起的發炎，使用抗生素不但沒有幫助，也可能會因為濫用而產生抗藥性。

食藥署解釋，當我們發生感染時，身體與細菌作戰，而出現發炎反應，可能會有發燒，酸痛等症狀。而抗生素只能殺死細菌，減少細菌攻擊身體而間接緩解了發炎反應，並非像其他消炎藥物，例如：阿司匹林，能直接抑制發炎反應，因此抗生素無法用來改善非細菌感染造成的發炎症狀。

食藥署提醒，發生發炎症狀時，應就醫尋求協助，勿聽信不實的謠言亂服藥，就醫時也不主動要求醫師開立抗生素。因為不當地使用抗生素，非但無法有效緩解您的症狀，還可能因抗生素的副作用而造成身體不適，甚至產生抗藥性，影響往後感染時的治療效果。

(工商 )