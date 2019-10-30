環保署表示，今（30）日凌晨東北風挾帶中國境外污染物逐漸影響臺灣空氣品質，富貴角5時的PM10達256微克/立方公尺，PM2.5達95微克/立方公尺，北部空氣品質為橘色提醒（對敏感族群不健康）至紅色警示（對所有族群不健康）等級。隨東北風持續挾帶上游境外污染物南下影響，北部污染物濃度降低時間預計為今日入夜後，中南部於午後將轉為橘色提醒等級，沿海風速增強雲嘉南地區可能出現地表揚塵現象，局部地區短時間達紅色警示等級。

環保署指出，28日中國內蒙地區發生沙塵暴現象，今(30)日凌晨伴隨東北風往南影響我國空氣品質。北部地區PM10多在180~230微克/立方公尺，PM2.5為60~75微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒（對敏感族群不健康）至紅色警示（對所有族群不健康）等級。

隨東北風持續挾帶上游境外污染物南下影響，北部污染物濃度降低時間預計為今日入夜後，中南部於午後將轉為橘色提醒等級，雲嘉南地區因風速增強可能出現地表揚塵現象，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署預報明（31）日白天後境外污染影響可望逐漸減緩，中部以北地區空氣品質多轉為普通等級，南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，未來1至2天空氣中的污染物濃度仍有可能偏高，為橘色提醒等級，宜蘭、花東多為良好等級，離島地區為普通等級。

環保署提醒，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊

(工商 )