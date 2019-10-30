新北市勞工局今（30）日公布未足額進用身心障礙者企業名單，截至7月止未足額5名以上包括新日興（應進用21名/不足7名）、南亞科技三廠（應進用32名/不足5名）及鵬鼎科技（應進用5名/不足5名）等企業，勞工局除已限期繳納差額補助費外，同時啟動入廠輔導並呼籲事業單位應善盡社會責任加速足額進用，讓身障者有更多就業機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，員工是企業最重要的資產，只要企業找出身障員工的多元性能夠截長補短，在工作成效上絕對可超越一般員工。新北市統計7月達到進用標準的義務單位計有2,317家，足額進用單位比例達91％，法定應進用人數6,226人，實際進用人數達9,859人，進用率高達158％，在六都中名列前茅，其中更有近半數1,069家企業超額進用，顯示新北市企業主對於僱用身障者進入企業服務的態度已轉趨正面積極。

位於板橋的亞東醫院原未足額人數達4人，因院內員工多為醫療專業人員，不易達成足額進用，經勞工局啟動「企業顧問訪視團」入廠輔導機制，透過專業團隊與亞東醫院人資處楊主任進行充分討論並分享成功僱用經驗後，亞東醫院便積極盤點各類職缺，並調整工作流程及增加多元化職缺，以釋出更多工作機會，自5月份一口氣由未足額轉變為超額進用2人之績優單位，陸續進用包括思覺思調、聽障及重器障等多種類別的身心障礙員工，顯見企業主對於身障者工作能力的瞭解與認識仍是進用關鍵，人資部門若能專業分析身障者工作特性並提供充分資訊，足額進用並非難事。

勞工局除每年辦理企業進用身障者宣導會外，近年也推動「企業顧問訪視團」，引進專業顧問團隊主動入廠輔導，面對面與雇主分享成功僱用經驗並提供各項服務及獎勵措施，督促未足額進用的企業改變對於身障者工作的刻板態度，為使企業瞭解各項政府身障就業相關資源，勞工局也特別編撰「協助雇主進用身障者資源手冊」，並將電子書放置於「新北勞動雲」，提供人資部門相關法令、招募工具與管道，以及成功僱用身障員工的案例故事，破除職場對身障者的刻板印象。

(工商 )