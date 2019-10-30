富豪（VOLVO）汽車英國分公司發布了一項針對駕駛人乘適表現的研究報告，發現不良座椅設計造成80％英國人有背痛的困擾，過去一年中更有高達三分之一的駕駛因不佳的座椅至少請假一天，導致一年高達88億英鎊的生產經濟損失，這還未包含駕駛因背部不適所產生2億英鎊的醫療支出。

這份研究報告更指出，有高達63％的人將座椅舒適性列為購車先決條件，並有將近五分之一的人將車輛換成座椅舒適度更高的車型。

富豪汽車表示，一直以來在座椅設計上展現以人為本的核心價值理念，透過符合人體工學的設計，提供市場上最出色的駕乘舒適性，體貼所有車主。富豪汽車設計座椅採用了「三層概念」來打造，其中包含基礎舒適性、巡航舒適性與動態舒適性。在此一概念下無論面對何種道路類型與駕駛型態，都能確保駕駛和乘客在旅途中，始終保持最自然放鬆的姿態並得到充足的支撐性。

富豪汽車座椅舒適性資深負責人Tommy Apell 表示：「富豪汽車的座椅材質選用較軟的聚脂聚合物，確保能對應不同駕駛身材和體型，搭配特別調整的座椅彈簧來強化舒適度，此外透過人體工程學團隊與座椅設計團隊緊密合作，讓座椅縫線或接合結構等處不會對駕駛員和乘客造成壓力點進而影響舒適性，通常設計並開發全新的座椅需時五年之久，因為要經過面面俱到的測試，確保每一張座椅都能提供最舒適貼心的駕乘享受。」

(工商 )