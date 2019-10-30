行政院長蘇貞昌近期頻到新北市視察地方建設，而且「大手筆」允諾全額補助，讓不少人質疑在為蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧的新北市長選戰鋪路，對此蘇貞昌今至新北市出席「板新水廠第二期工程第二階段通水典禮」時表示，他13年前曾任台北縣長，為台北縣民抱不平，希望大家不分藍綠，一起努力，不要噴口水。

蘇貞昌今上午至新北市樹林區出席「板新水廠第二期工程第二階段通水典禮」，他說，剛才新北副市長陳純敬在歡迎他時，也說希望他常來，有人說他他是為了2個月後的選舉，「不是，我是為了13年前我當行政院長的裁示要求」，他在當台北縣長時，就已經為台北縣民抱不平，很高興通水工程今天順利啟用，需要藍營、綠營的立委共同努力，喝水是大家需要的，不分藍綠，大家努力，不要噴口水。

媒體追問，會希望蘇巧慧拿他的政績來對抗韓國瑜嗎？蘇貞昌愣一下說，「巧慧還很嫰，不會跟韓國瑜對抗」。

(中時 )