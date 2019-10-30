針對《公益揭弊者保護法》草案，立法院司法及法制委員會今天中午將進行朝野黨團協商，行政院版草案條文規定，揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可以申請再任公職，俗稱「戴立紳條款」，但該法於公布後1年實施，形成戴立紳不適用戴立紳條款的情況，戴立紳今上午在司改會陪同召開記者會，戴立紳提出草案加入溯及既往及檢察官對揭弊人在調查期間緩起訴，確保吹哨者權益。

戴立紳2005至2016於新竹縣家畜疾病防治所任職期間，長官不斷要求他做假帳。新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳因被長官要求做假帳、公費私用，經政風室鼓勵向法務部廉政署自首，並提出有力證據檢舉長官公費私用的行為，盡管法官認為他不懼壓力勇於檢舉，免除他個人的刑責，但在判決確定後，戴立紳卻在2016年時，遭新竹縣政府核定「免職」，且「永不任用」。

戴立紳指出，不明白幫助揭發弊端的人事做好事，國家卻不保護當事人，以後誰敢站出來揭密；如今好不容易等到《公益揭弊者保護法》草案，現行條文卻朔及既往保護揭秘者，非常錯愕與遺憾，希望能加入落日條款，讓立法前的揭秘者也能受到保障。

交大科法所特聘教授林志潔表示，台灣在揭秘者的身分保密、人生安全保護跟工作保障的「三保」都沒有，揭弊者遭受無情打擊，尤其是戴立紳案，因戴先生自首證據確鑿，是該案第1個背免職，被檢舉者則因不斷上訴，至今仍可當公務員，非常荒謬，不符合公平正義，建議法案草擬過程納入檢察官緩起訴職權，落實吹哨者身分保密。

朝野黨團今天中午將針對此案協商，國民黨立委陳玉珍表示，國家立法目的在保障吹哨人權益，如果修法為德不卒產生缺憾不是樂見的，以向黨團提出修正動議，要讓揭弊者在法令修正後可以適用。

(中時 )