北市議員秦慧珠29日在議會質疑，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩是「市府小公主」，公器黨用、濫用市府資源，上下班不用打卡，3個月從6職等跳到8職等。台北市長柯文哲30日受訪表示，人事處都會管制，符合標準才會做，且她是機要任用，「好像就誤導說人家搞特權，是女的口譯哥！」

為了搶攻民眾黨立委席次，黃瀞瑩將扮起母雞角色，即日起啟動輔選，今晚下班就要陪民眾黨立委參選人李旻蔚掃街，卻遭質疑違反公務員行政中立。柯文哲說，一定會按照目前法令規範下去做，他覺得很奇怪，人家下班去有什麼不對？

針對黃瀞瑩3個月從6職等跳到8職等，柯說，講這種話就是誤導，明明知道她是機要任用還故意講，在北市府任用1個人只要有領薪水，人事處都會管制，符合標準才會做，「好像想誤導人家靠特權，是女的口譯哥，就那一套，在政壇待久了大家都知道！」

黃瀞瑩則澄清，行程大部分都在下班或是周末，也就是屬於自己私人的時間才會去輔選，她也都會跟人事處請教是否符合規定，若符合就請假，一切依法辦理。

對於秦慧珠質疑上下班不用打卡，還報加班？黃瀞瑩說，人事處都有規定，若是專簽的專員，可做上下班調整，她也是7時30分上班，下班則隨著市長的行程有變動，都符合人事處相關規則；加班部分，因為一定要填事由和時數，一定不會只有她報加班，當然要通過層層長官核可才能報加班時數，這些加班事由也跟市政行程相關，若選務相關就不會報加班。

黃瀞瑩補充，若要報加班，早上一定要打卡，下午打了卡才能證明有加班，打卡也有照著數據來。

(中時 )