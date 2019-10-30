台北市長柯文哲質疑8年20萬戶社會住宅無法達成，還說社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的。但內政部長徐國勇說上午信心十足，說用數字跟進度來看，8年20萬戶的目標會達到。徐國勇並宣布目前落後包租代表，未來將以縣市、公會雙軌制推動，明年目標是2萬戶。

內政部表示，社宅包租代管邁入2.0，是以雙軌模式，從原先6都新增基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、嘉義市、屏東縣等6縣市，由12個縣市政府招募業者辦理1萬5000戶外，更加入國家住宅及都市更新中心，透過公會及業者推動5000戶，達成一年2萬戶目標，以滿足民眾租屋需求，落實居住正義。

內政部表示，社會住宅包租代管提供「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵。其中「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及提供房東、房客3年專業租屋管理服務，目前媒合戶數已有5000多戶。

至於日前台北市長柯文哲認為8年20萬戶社會住宅目標無法達成，遭內政部重批「鬼打牆」。內政部長徐國勇則說，其實從數字跟進度來看會達到8年20萬戶目標，任何政策的執行都會碰到困難，一定會碰到民眾的不了解，包租代管也是，但內政部有把握一定會做到。

他表示，租屋是小眾市場，不像買賣市場已累積口碑，租屋市場從小眾到大眾有跨出去的困難，包租代管的確是慢了，但有信心會追上，目前社會住宅自行興建的進度，第一階段動工已達到目標，所以第二階段 盤點可以興建的空地，8年20萬戶目標絕對可以達成沒有問題。

(中時 )