獨行俠今天作客丹佛，沒想到全員皆兵，10位上場球員竟然9人得分上雙，實在太神奇了，最終109比106終結金塊開季3連勝。

東契奇與波爾金吉斯是本季第一周表現最出色的雙人組合，此役兩人同時熄火，合計26投僅中7，投籃命中率低至26.9%，但是其他隊友很爭氣，尤其是第四節戴隆萊特、芬尼史密斯、布朗生、哈達威與克利伯等人挺身而出，東契奇在最後47.1秒補上致勝一擊，獨行俠打出精彩的逆轉勝。

獨行俠除了先發小前鋒鮑爾得分個位數外，其他九位球員得分都雙位數，克利伯與哈達威各14分最高，戴隆萊特、芬尼史密斯與東契奇各12分，布朗生11分、8助攻，塞斯柯瑞與賈斯汀傑克生各10分，波爾金吉斯10分、14籃板。

無緣拿下4連勝的金塊，最後關頭沒能守住東契奇，主場吞下首敗，約基奇雖然繳出10分、10籃板、10助攻的大三元成績單，但全場只出手8次，有點不尋常。米爾沙普23分、8籃板，巴頓19分、11籃板，蓋瑞哈里斯16分、5籃板、4助攻，賈瑪莫瑞16分、6籃板。

(中時電子報)