陸軍UH-60M黑鷹直升機部隊在歷經22個月訓練及戰力鑑測後，今天正式在台中新社602旅舉行全戰力成軍典禮，同時成立黑鷹突擊直升機作戰隊，軍方原本規畫邀請蔡英文總統親臨主持，但因另有行程而改由陸軍司令陳寶餘上將主持軍典禮。

陸軍黑鷹直升機今天舉行全戰備成軍典禮。(軍聞社提供)

陸軍基於防衛作戰實需，於民國99年向美方採購新型通用直升機，自103年12月起，分批交運返國。為順利完成黑鷹接裝及成軍，擬定嚴謹完善的規劃，區分：接裝人員語文能力及飛行維保技能提升訓練；飛行與保修種能教官分兩批次赴美接受飛行及保修訓練；由赴美種子教官於國內實施培訓換裝訓練，同時由美方技協小組，協助建立本軍飛行、補保教學自訓能量；漸次達成初始作戰能力（IOC）與全作戰能力（FOC）目標等四個階段。

陸軍黑鷹直升機今天舉行全戰備成軍典禮。(軍聞社提供)

航特部表示，UH-60M直升機採全數位化座艙設計，具備良好的裝載能力與機動性，平時可支援災害救援及物資運補，戰時亦可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中 指管等任務，且裝設先進的航空電子系統，增強其戰地生存能力和性能。

航特部強調，全作戰能力的成軍，象徵航空第601、602旅全體官兵同仁上下一心，歷經嚴格的換裝訓練和考驗，並在「任務、人員換訓、棚廠工程設施、技令、飛機裝備、支援設施」等六項指標，均達到成軍標準，足以肩負起守護家園、保護人民的重責大任。未來，突擊作戰隊將賡續秉持UH-1H優良傳統及優質飛安文化，持續不斷精進並落實飛行訓練，建構陸軍優質戰力，進而鍛鑄成為一流的鋼鐵勁旅，成為國家安全最堅實的後盾。

(中時電子報)